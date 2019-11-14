Национальный банк Украины (НБУ) на 15 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,24 гривен за доллар, что на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 15 ноября установлен на таком уровне: 2424,4999 гривен за 100 долларов (-14,6308 гривен).

При этом курс доллара на 14 ноября составляет 2431,5588 гривен за 100 долларов.

Напомним, в среду доллар на межбанке подешевел еще на 11 копеек. А 14 ноября межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара на 4 копейки.

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