В Китае двум людям поставили диагноз "легочная чума", которая передается легче, чем бубонная, и очень опасна для окружающих. Об этом сообщает издание The Guardian.

Оба заразившихся чумой - жители Внутренней Монголии, автономного региона на севере КНР. Сейчас инфицированные проходят курс лечения в Пекине, а власти региона начали проводить меры по контролю их окружения.

Чума - это острое инфекционное заболевание с высокой смертностью. Его возбудителем является чумная палочка (лат. Yersinia pestis). По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 2010 по 2015 год в мире было зарегистрировано более 3248 случаев чумы, из них 584 летальных.

Легочная чума по тяжести опаснее бубонной, поскольку передается воздушно-капельным путем при разговоре, кашле или чихании, а также при контакте с предметами, которые использовал больной. Вакцины от бубонной чумы для легочной формы обычно оказываются неэффективными.

Чума требует экстренного лечения антибиотиками. При своевременной медицинской помощи смертность от всех форм чумы составляет 5–10%. Если же лечение не проводят, при бубонной чуме смертность достигает 95%, а при легочной - 100%.

В мае "Страна" рассказывала, что в Монголии объявили строгий карантин из-за смерти супругов от бубонной чумы.

А в 2017 году мы писали о крупной вспышке легочной чумы на Мадагаскаре, где заразились больше двух тысяч человек.