14 ноября на вечернем заседании парламента утвердили смету Верховной Рады на 2020 год. "За" - 272 голоса.

Перед голосованием на трибуну вышел председатель Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Сергей Кальченко. Он сказал, что дополнительно на освещение деятельности парламента выделили 30 миллионов, то есть, учитывая заложенные ранее 46 млн грн, это 76 млн грн. Они пойдут на парламентский канал "Рада" и на поддержку парламентского издания "Голос Украины".

На осуществление законотворческой работы парламента заложили 1 млрд 53 млн 383,1 тыс. грн. Сюда входит 642 млн 48,1 тыс. грн на оплату труда и начисления на зарплату, а также соцобеспечение - 314 млн 666,8 тыс. грн.

На обеспечение деятельности Верховной Рады выделят 907 млн 526,2 тыс. грн.

Расходы на автобазу - 96 млн 898,7 тыс. грн.

Для столовой предусмотрена субсидия в размере 2 млн 576,5 тыс. грн.

Всего по аппарату Верховной Рады - 2 млрд 7 млн 430,7 тыс. грн.

Ранее "Страна" сообщала о проекте сметы Рады-2020. Например, на содержание народных депутатов в 2020 году планируется потратить 2 миллиарда гривен. Так, согласно проекту постановления, зарплатный фонд депутатов с учетом налогов составит 642 миллиона гривен, то есть почти 1,5 миллиона гривен на человека.

Также мы писали о том, что Кабмин не хотел печатать законы не только в "Урядовом курьере", но и "Голосе Украины".