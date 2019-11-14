Легендарный советский и российский актер 84-летний Армен Джигарханян доставлен в московскую больницу в крайне тяжелом состоянии. Сейчас он находится в реанимации. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

"У артиста обострились хронические заболевания на фоне затяжной пневмонии. Сейчас он находится под постоянным наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Напомним, это не первое ухудшение здоровья Армена Джигарханяна за последние месяцы. В частности, в августе артист был госпитализирован с тяжелой аритмией и перенес операцию по установке кардиостимулятора.

Как сообщалось, здоровье Армена Джигарханяна заметно пошатнулось после скандального развода с молодой супругой. В 2018 году он был госпитализирован не менее пяти раз. В частности, когда артист попал в больницу в октябре 2018 года, его состояние оценивали как средней тяжести. Но диагноз не называли, ссылаясь на врачебную тайну.