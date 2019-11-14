Районный суд Киева вынес первый вердикт за домашнее насилие, приговорив 33-летнего мужчину к трем месяцам ареста. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Как установило следствие, осужденный преднамеренно и систематически словесно оскорблял свою жену, запугивал, унижал ее и угрожал ей физической расправой. Причем насилие совершалось в однокомнатной квартире на глазах у малолетних детей.



С января по октябрь 2019 года мужчину 9 раз привлекали к административной ответственности за совершение домашнего насилия по ч.2 ст.173 КУоАП. Однако составление административных протоколов ничуть не образумило грубияна и не изменило его поведение по отношению к жене.



В результате насильнику присудили 3 месяца ареста и взяли его под стражу в зале суда по ч.1 ст.126 Уголовного кодекса Украины (психологическое и физическое насилие в семье).



Это первый приговор в столице за домашнее насилие.

Как сообщала "Страна", год назад в Украине вступил в силу приказ МВД, который дает возможность выселять домашних насильников из квартир.

А на днях Кабмин одобрил создание колл-центра для реагирования на случаи домашнего насилия и оказания консультационной и психологической помощи.