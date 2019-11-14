Заместитель главы Комитета по вопросам бюджета Александр Трухин объяснил, почему в государственном бюджете на 2020 год не предусмотрено увеличение субсидий, зарплат и пенсий. Как сообщает УНН, об этом нардеп рассказал журналистам в кулуарах парламента.

По словам Трухина, увеличение выплат пенсионерам и бюджетникам в следующем году ограничено размером доходной части бюджета.

"Доходная часть бюджета, которая сформирована правительством, позволяет максимально поднять минималку, по учителям - поднять зарплаты, поднять пенсии. То есть существует поднятие социальных стандартов. Но доходная часть, которая есть на сегодняшний день, позволяет поднять в таких рамках, чтобы бюджет был сбалансированным", - прокомментировал Трухин.

Он пообещал, что парламент будет работать над увеличением соцстандартов в течение года.

"Сейчас мы с коллегами разрабатываем целый ряд законопроектов, которые могут быть ресурсными: это и янтарь, и игорный бизнес, которые будут проголосованы, и тогда будет увеличена доходная часть бюджета. И эти доходы более реалистично можно будет распределить", - добавил нардеп.

Александр Трухин. Фото: nashemisto.dp.ua

Напомним, сегодня Верховная Рада приняла госбюджет на 2020 год во втором чтении. За него проголосовали 280 народных депутатов.

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