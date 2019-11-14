Совет Нацбанка Украины на заседании 14 ноября переизбрал своего главу Богдана Данилишина на новый срок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена совета Виталия Шапрана, назначенного на эту должность Верховной Радой 12 ноября.

По его словам, заместителем главы Совета НБУ назначен Василий Фурман, который занял эту должность вместо Тимофея Милованова.

Напомним, Богдан Данилишин возглавляет Совет Национального банка Украины с 25 октября 2016 года. В соответствии с законом Украины "О Национальном банке" глава совета избирается сроком на три года и полномочия Данилишина закончились 26 октября 2019 года.

Богдан Данилишин. Фото: НБУ

При этом Совет НБУ на заседании 22 октября 2019 года решил продлить полномочия главы Совета НБУ Богдана Данилишина до очередных выборов. По данным РБК-Украина, выборов главы Совета НБУ на заседании 22 октября не было, поскольку ожидалось назначение парламентом одного члена Совета НБУ вместо Тимофея Милованова, который возглавил Минэкономики.

Ранее "Страна" писала о том, что в НБУ заявили, что Бахматюк должен 10,6 миллиардов гривен.

Также мы сообщали, что полиция снесла военную палатку, установленную у здания НБУ и подралась с протестующими.