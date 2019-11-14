Украинцы — физические лица — имеют право кредитовать без дополнительных лицензий и документов кого захотят. Как других людей, так и компании (юрлиц), причем в тех валютах, в которых пожелают. Соответствующую правовую позицию выдала Большая палата Верховного суда, рассматривая дело №723/304/16-ц.

"Люди не обязаны получать финансовую лицензию, как считают некоторые. Они имеют право кредитовать без нее, оформляя все простой распиской или договором. Как захотят. Верховный суд внес ясность, и никакой двусмысленность быть не должно", — объяснил "Стране" старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Судебная тяжба по делу №723/304/16-ц касалась двух частных лиц и ЧП "Свитвуд Украина". Спор разворачивался вокруг тела кредита на $42,3 тыс. и процентов по нему на $36,4 тыс., начисленных с 2012 по 2016 годы.

Еще один важный момент из правовой позиции Верховного суда: человек может выдавать кредиты не только в гривне, а в любой валюте. И выдавать, и насчитывать в ней проценты. Проценты не должны взыскиваться обязательно в гривне — это четко сказано в выводе БП-ВС.

"Отсутствует запрет на заключение гражданских сделок, предметом которых является иностранная валюта, кроме использования иностранной валюты на территории Украины как средства платежа или залога, за исключением оплаты в иностранной валюте за товары, работы, услуг, а также оплаты труда, на временно оккупированной территории Украины. Потому как заключение, так и выполнение договорных обязательств в иностранной валюте, в том числе займа, не противоречит действующему законодательству", — говорится в решении.

До сих пор на этот счет не было единой точки зрения, что создавало людям массу проблем.

"Мнения судов разделились: кто-то настаивал на взыскании процентов только в гривне — единственным средством платежа в нашей стране, а кто-то — позволял это делать в валюте займа. Хорошо, что поставлена точка в этом вопросе. Потому что людям приходилось подстраиваться, чтобы не потерять на курсовой разнице. Даже если они оформлял кредитный договор или расписку в гривне, они оговаривали пересчет суммы долга в случае изменения официального курса нацвалюты", — рассказал "Стране" адвокат, управляющий партнер юридической фирмы Можаев и партнеры Михаил Можаев.