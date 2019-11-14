Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов считает, что SIM-карты для мобильных телефонов стоит продавать по паспорту, чтобы правоохранители эффективно боролись с минерами. Такое мнение он высказал в интервью "Главкому".

По словам Баканова, большинство сообщений о минировании "поступает с оккупированных территорий, но не все: случается, что и с подконтрольных Украине территорий". Поэтому и необходима продажа симок по удостоверениям личности.

"Я, с одной стороны, понимаю, сколько ресурса тратится на реагирование на такие сообщения. С другой стороны, я даже не хочу представлять ситуацию, когда правоохранительные органы перестанут реагировать на них. Ведь если хоть одно из них окажется правдивым, то последствия будут непоправимые", - отметил руководитель СБУ.

Баканов отдает себе отчет в том, что у идеи продажи карт по паспортам много противников.

"Нужны изменения в законодательство, которые не всем придутся по вкусу: продавать SIM-карты по паспорту. Если карта будет продана по паспорту, выйти на "минера" будет проще. Однако и это не решит проблему полностью, потому что часто сообщения о минировании присылают по электронной почте", - констатировал чиновник.

Напомним, проект закона "Об электронных коммуникациях" № 1083, который обязывает продавать SIM-карты только по паспорту, был зарегистрирован в парламенте в начале сентября.

Между тем украинские города действительно слишком часто страдают из-за ложных сообщений о минировании. Например, 20 сентября в Киеве тысячи людей испытали неудобства из-за уведомления о минировании 20 жилых домов, 8 роддомов, 11 детских садов, 22 торговых центров, посольства и мостов.

Как известно, почти ежедневно центральные станции столичного метро перекрываются за сообщения о заминировании. И СБУ, и Нацполиция неоднократно заявляли, что большинство таких сообщений поступают из РФ или оккупированных территорий.