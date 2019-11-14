Месседжер основателя "Вконтакте" Павла Дурова - Telegram за год вышел на третье место среди устройств на Android в Украине. Первыми идут Viber и Facebook Messager, но именно "дуровский" показывает наибольший рост популярности. Об этом передает "ЕП".

На платформе Android, за год мессенджер основателя "ВКонтакте" Павла Дурова попал в ТОП-10 наиболее используемых приложений с долей 40%. Иными словами, в сентябре 2019 года 40% пользователей Android-устройств в Украине ежедневно использовали Telegram.

На первом месте, как и год назад находится Viber с среднесуточной долей 87%. Facebook Messenger занимает третье место с долей 48%.

WhatsApp в сентябре 2019 попал в ТОП-10 с долей 31%. Skype постепенно теряет позиции и по состоянию на сентябрь имел долю в 21%.

Ранее мы разбирались, что Facebook, Google и Apple делают с интимными разговорами пользователей. Выяснилось, что отправленные через ФБ аудиосообщения прослушивали и расшифровывали сотрудники сторонних компаний.

Напомним, что Instagram уберет личные сообщения и вместо них создаст свой мессенджер.