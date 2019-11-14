Сельский голова села Дударков Бориспольского района Киевской области Николай Гуральник за рулем автомобиля сбил журналистов и активистов, которые пытались задать ему вопрос о коррупции. Об этом сообщает "Центр журналистских расследований".

"Во время своего бегства сельский голова, полностью осознавая, совершил наезд на журналиста и активиста. Ребята едва успели схватиться за капот машины, на которой осуществлялось преступление... На капоте, наш журналист с активистом проехали более 100 метров, поскольку возможности слезть с него не было", - говорится в сообщении.

Уточняется, что только когда находившийся на капоте журналист ударил по лобовому стеклу, водитель остановил автомобиль. Прокатившиеся на капоте, к счастью, травм не получили. А вот оказавшийся на пути автомобиля и упавший от удара местный житель получил ушибы. Ему оказывали помощь медики неотложки. Инцидент попал на видео.

По словам одного из пострадавших журналистов "Центра журналистских расследований" Артема Квашина, они две недели назад прислали письмо районного совета с просьбой записаться на прием к Гуральнику, однако им отказали с формулировкой "не представляется нужным". Поэтому журналисты приехали к сельскому голове в приемный день.

Полиция Киевской области сообщила, что открыла производство по статье о

препятствовании деятельности журналистов. Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.В отношении сельского головы также составлен административный протокол по статье о нарушении правил дорожного движения.

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