Учил английский, поправлял здоровье. Луценко рассказал, чем занимается после увольнения
Бывший генпрокурор Юрий Луценко говорит, что сейчас является безработным, но воспользовался свободным временем после увольнения для личных дел. Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.
На вопрос, чем он сейчас занимается, Луценко ответил: "Тем, чем и раньше – работаю Юрием Луценко. Безработный - мой официальный статус как трудоспособного гражданина. Чем я занимаюсь? После отставки немного поправил здоровье, позанимался спортом, а потом решил заниматься собой и оплатил месячное обучение в Лондоне. Это было до внутренних потрясений в США. Я учился четыре недели в Лондонской школе английского, правда, этому никто не верит, поэтому взял с собой сертификаты: General English и General English Combi".
По словам экс-генпрокурора, это обучение стоило ему полторы тысячи фунтов в неделю. Полное интервью Юрия Луценко выйдет на следующей неделе.
Фото: Юрий Луценко/facebook.com
Напомним, что Волкер заявил, что Луценко отчаянно блефовал, чтобы сохранить кресло генпрокурора при Зеленском.
Также мы писали о том, что Юрий Луценко не выполнил ни одной важной задачи на посту генпрокурора.