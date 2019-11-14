Премьер Алексей Гончарук. Его первый бюджет прорывов не показал. Фото
Премьер Алексей Гончарук. Его первый бюджет прорывов не показал. Фото "Страны"

Сегодня Верховная Рада 280 голосами приняла бюджет на следующий год. Документ прошел второе чтение и скоро пойдет на подпись президенту. 

Напоминаем основные параметны госказны на 2020 год. 

Основные цифры. Кратко

Доходы бюджета - 1,093 триллиона. Расходы - 1,195 трлн, и это рост на 65 миллиардов по сравнению с текущим годом. 

Самая большая статья расходов - на армию, полицию и нацгвардию: 245,8 миллиардов. Это сразу на 16% больше. Минобороны получит 130 млрд, а МВД — 93 млрд.

Вторая по размеру статья затрат - 173 миллиарда компенсации для покрытия дефицита Пенсионного фонда. Это на 9 миллиардов меньше, чем раньше, что ставит под вопрос индексацию пенчий. 

Образование получит 145 миллиардов - на 12% больше.

Потом идет уплата госдолга - на это заложен 141 миллиард. И только потом на здравоохранение - 113 миллиардов (на 10% больше). 

На дороги 73 млрд, на субсидии - 48 млрд (стало меньше на 7 млрд. То есть субсидиантов будут "резать". Как именно - "Страна" уже разбиралась).  

Как видим - львиная доля денег уходит в стране на силовиков и долги западным кредиторам. По социальным же статьям прорывов нет. 

Теперь пройдемся по главным моментам бюджета.

Пенсии и зарплаты

Ко второму чтению заложили повышение минимальной пенсии до 1769 грн. Пересчет проведут в два этапа.

С 1 июля увеличится с 1638 до 1712 грн, а с 1 декабря – до 1769 грн. То есть рост на 131 гривну. 

Минимальная зарплата в 2020 году вырастет на 550 гривен и составит 4723 грн. 

Рост экономики и курс доллара 

Ко второму чтению ухудшился прогноз по росту ВВП - с 4% до 3,7%. Инфляция, правда, должна сократиться - с 6,1% в первом варианте до 5,5% во втором. Курс доллара снизили с 28,1 гривны до 27 гривен.

Отметим, что за пять лет премьер Гончарук обещал Укране 40% роста ВВП. Однако, если экономика будет развиваться темпами, которые заложил сам же премьер, то на это понадобится не пять, а десять лет. 

Приватизация

У Зеленского большие надежды возлагают на распродажу госимущества. 

В проекте бюджета от приватизации планировалось получить всего 5 млрд. Но даже эта скромная цифра вызывала обоснованные сомнения: в прежние годы столько денег собрать не могли.

Тем не менее, ко второму чтению планку для приватизации увеличили до 12 млрд, видимо, рассчитывая на продажу земли. Но при этом сделали разбивку - 6 млрд от большой приватизации и еще столько же - от малой.

Забрать деньги у городов

Новый бюджет режет доходы регионов. На 2 млрд гривен "похудел" Фонд регионального развития (из которого Порошенко в своей время финансировал "Сетку"). А вот отобрать у местных бюджетов часть акциза на топливо не вышло: депутаты сегодня внесли правку в бюджет, которая оставляет 13,44% акциза на местах. Это 7,7 миллиардов, которые уплыли от Гончарука в местные бюджеты. 

По факту меньше денег стало на территориальные общины. Сама сумма осталась такой же, как и в 2019 году, но жителей таких общин стало больше, поэтому в пересчете на душу финансирование упало вдвое - со 1107 грн до 467 на человека. 

Также власть отказалась списывать местным советам долгов на 9 миллиардов. 

Прямые потери местных бюджетов от уменьшения господдержки составят 13,1 млрд, на медицину и образование — 78,6 млрд, другие потери — 55,6 млрд. Всего — 147,3 млрд, подсчитали в Ассоциации городов. 

При этом самим нардепам денег на их округа в бюджете подбросили

Школа и медицина

На медицину в проекте бюджета запланировано на 10% больше, чем в этом году/ Дополнительные средства планируется направить на реформу экстренной помощи - за 1,9 млрд  купят 470 "cкорых" и построят 25 новых пунктов неотложной помощи.

Втрое обещают увеличить финансирование программы "Доступные лекарства". Вместо 1 млрд на лекарства направят 3,1 млрд гривен.

На закупку лекарств выделят 9,7 млрд, что на треть больше, чем в этом году, на лечение украинцев за границей, а это, прежде всего трансплантация, 1,09 млрд против 689 млн в этом году.

По сравнению с прошлым годом расходы на образование вырастут на 23 млрд. Но на зарплаты педагогам дадут только 3,7 млрд гривен. То есть зарплаты учителей не вырастут. 

При этом на 10% вырастут зарплаты полицейским, а также государство будет покупать им квартиры. 

Другие важные параметры бюджета-2020 можно изучить в материале "Страны" Пирамида ОВГЗ и минус 150 млрд для местных бюджетов. 10 мгновений проекта бюджета-2020.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.