Сегодня Верховная Рада 280 голосами приняла бюджет на следующий год. Документ прошел второе чтение и скоро пойдет на подпись президенту.

Напоминаем основные параметны госказны на 2020 год.

Основные цифры. Кратко

Доходы бюджета - 1,093 триллиона. Расходы - 1,195 трлн, и это рост на 65 миллиардов по сравнению с текущим годом.

Самая большая статья расходов - на армию, полицию и нацгвардию: 245,8 миллиардов. Это сразу на 16% больше. Минобороны получит 130 млрд, а МВД — 93 млрд.

Вторая по размеру статья затрат - 173 миллиарда компенсации для покрытия дефицита Пенсионного фонда. Это на 9 миллиардов меньше, чем раньше, что ставит под вопрос индексацию пенчий.

Образование получит 145 миллиардов - на 12% больше.

Потом идет уплата госдолга - на это заложен 141 миллиард. И только потом на здравоохранение - 113 миллиардов (на 10% больше).

На дороги 73 млрд, на субсидии - 48 млрд (стало меньше на 7 млрд. То есть субсидиантов будут "резать". Как именно - "Страна" уже разбиралась).

Как видим - львиная доля денег уходит в стране на силовиков и долги западным кредиторам. По социальным же статьям прорывов нет.

Теперь пройдемся по главным моментам бюджета.

Пенсии и зарплаты

Ко второму чтению заложили повышение минимальной пенсии до 1769 грн. Пересчет проведут в два этапа.

С 1 июля увеличится с 1638 до 1712 грн, а с 1 декабря – до 1769 грн. То есть рост на 131 гривну.

Минимальная зарплата в 2020 году вырастет на 550 гривен и составит 4723 грн.

Рост экономики и курс доллара

Ко второму чтению ухудшился прогноз по росту ВВП - с 4% до 3,7%. Инфляция, правда, должна сократиться - с 6,1% в первом варианте до 5,5% во втором. Курс доллара снизили с 28,1 гривны до 27 гривен.

Отметим, что за пять лет премьер Гончарук обещал Укране 40% роста ВВП. Однако, если экономика будет развиваться темпами, которые заложил сам же премьер, то на это понадобится не пять, а десять лет.

Приватизация

У Зеленского большие надежды возлагают на распродажу госимущества.

В проекте бюджета от приватизации планировалось получить всего 5 млрд. Но даже эта скромная цифра вызывала обоснованные сомнения: в прежние годы столько денег собрать не могли.

Тем не менее, ко второму чтению планку для приватизации увеличили до 12 млрд, видимо, рассчитывая на продажу земли. Но при этом сделали разбивку - 6 млрд от большой приватизации и еще столько же - от малой.

Забрать деньги у городов

Новый бюджет режет доходы регионов. На 2 млрд гривен "похудел" Фонд регионального развития (из которого Порошенко в своей время финансировал "Сетку"). А вот отобрать у местных бюджетов часть акциза на топливо не вышло: депутаты сегодня внесли правку в бюджет, которая оставляет 13,44% акциза на местах. Это 7,7 миллиардов, которые уплыли от Гончарука в местные бюджеты.

По факту меньше денег стало на территориальные общины. Сама сумма осталась такой же, как и в 2019 году, но жителей таких общин стало больше, поэтому в пересчете на душу финансирование упало вдвое - со 1107 грн до 467 на человека.

Также власть отказалась списывать местным советам долгов на 9 миллиардов.

Прямые потери местных бюджетов от уменьшения господдержки составят 13,1 млрд, на медицину и образование — 78,6 млрд, другие потери — 55,6 млрд. Всего — 147,3 млрд, подсчитали в Ассоциации городов.

При этом самим нардепам денег на их округа в бюджете подбросили.

Школа и медицина

На медицину в проекте бюджета запланировано на 10% больше, чем в этом году/ Дополнительные средства планируется направить на реформу экстренной помощи - за 1,9 млрд купят 470 "cкорых" и построят 25 новых пунктов неотложной помощи.

Втрое обещают увеличить финансирование программы "Доступные лекарства". Вместо 1 млрд на лекарства направят 3,1 млрд гривен.

На закупку лекарств выделят 9,7 млрд, что на треть больше, чем в этом году, на лечение украинцев за границей, а это, прежде всего трансплантация, 1,09 млрд против 689 млн в этом году.

По сравнению с прошлым годом расходы на образование вырастут на 23 млрд. Но на зарплаты педагогам дадут только 3,7 млрд гривен. То есть зарплаты учителей не вырастут.

При этом на 10% вырастут зарплаты полицейским, а также государство будет покупать им квартиры.

Другие важные параметры бюджета-2020 можно изучить в материале "Страны" Пирамида ОВГЗ и минус 150 млрд для местных бюджетов. 10 мгновений проекта бюджета-2020.