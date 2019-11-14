Сегодня, 14 ноября, на запорожском стадионе Славутич-Арена состоится товарищеский матч между сборными Эстонии и Украины, которая добыла себе досрочный выход на чемпионат Европы.

Онлайн-трансляция поединка начнется в 19:00 на телеканале Футбол 1 (доступен в платном спутниковом ТВ и кабельных сетях). Также спортивный обозреватель "Страны" проведет текстовую онлайн-трансляцию.

При этом ни один из национальных телеканалов не покажет матч Украины с Эстонией в прямом эфире. Игра будет доступна в записи 15 ноября - на ТРК Украина в 00:00. На телеканале Футбол-2 матч покажут в повторе 15 ноября, в 10:30. И на "Футбол 1" будет повтор игры 15 ноября в 6:30.

На стадионе наблюдается небывалый ажиотаж и аншлаг - болельщики быстро раскупили все билеты, ведь Запорожье впервые принимает поединок такого достоинства на своем поле.

Главным арбитром матча стал 37-летний испанец Хуан Мартинес Мунуэра. Он будет судить игру вместе с бригадой арбитров.

Главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко рассказал про главную мотивацию игроков. По его словам, настрой на игру выше у тех, кто не был задействован в матчах ранее из-за травм или дисквалификации. По словам Шевченко, результат в предстоящей игре важен еще и потому, что с эстонскими игроками есть шанс встретится в будущем. А ему нужно испытать на поле новичков, в частности нынешнего полузащитника "Зари" Дмитрия Иванисени, про которого он рассказал на конференции перед матчем. По словам Шевченко, в сборной Иванисени предстоит сыграть на его привычной позиции - опорного полузащитника.

Наставник сборной Эстонии Карел Волайд перед игрой с украинскими футболистами рассказал о задачах на игру. По его словам, у команды есть фундамент и конкретные задачи, поэтому игроки постараются придерживаться заданного стиля игры.

Букмекеры считают украинцев фаворитами сегодняшней встречи. И в этом случае сборная Украины может установить рекорд над Эстонией, у которой выиграла уже 4 поединка подряд.

Уже в воскресенье, 17 ноября, сборная Украины сыграет на выезде против Сербии в рамках отбора на Евро-2020. Судить матч будет шотландская бригада арбитров во главе с Бобби Мадденом.

Ранее стало известно об особенностях Евро-2020, на котором Украина может встретиться на поле с Россией.

Так "Страна" писала, 14 ноября в составе украинской сборной на поле не будет играть полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, который вчера стал отцом. Дочь назвали Оливией, а игроку разрешили остаться рядом с женой.