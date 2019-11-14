В четверг, 14 ноября, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом принял предложение посетить Австрию. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Владимир Зеленский принял переданное приглашение Федерального Президента Республики Австрия Александра ван дер Беллена осуществить официальный визит в Австрию", - говорится в сообщении.

Кроме этого, Зеленский выразил надежду, что новое правительство Австрии будет продолжать поддержку Украины. Он также призвал австрийский бизнес увеличивать инвестиции в экономику Украины, которые сейчас составляют более $1,16 млрд.

Фото: Владимир Зеленский/сайт президента

Как сообщала "Страна", президент Австрии констатировал, что Минские соглашения играют важную роль в вопросе урегулирования конфликта на Востоке Украины. Он сообщил, что "Австрия это поддерживает".

Напомним, что новые руководители областных госадминистраций в Черновцах и Львове раньше были почетными консулами Австрии.