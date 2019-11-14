Депутат Верховной Рады из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко записал видеообращение с призывом протестовать против снятия моратория на продажу земли, в котором бросил горсть земли в камеру, но она отскочила ему в лицо. Видео парламентарий разместил в своем Facebook.

В ролике нардеп обратился к президенту Украины на "ты" и назвал его шулером.

"Зеленский! Ты шулер! Ты обещал людям все спрашивать на референдуме и все решения принимать вместе с людьми. А сегодня ты говоришь: я спрошу у вас, можно ли продавать землю иностранцам. А продавать землю по 200 тысяч гектаров в одни руки, пусть даже и местным олигархам, ты не хочешь спросить, согласны ли на это люди? Люди за это бросят горсть земли на гроб с твоим политическим трупом", - сказал Гончаренко и швырнул землю в камеру, после чего она отлетела и попала ему в лицо.

Видео: Facebook/ alexeygoncharenko

Ранее "Страна" показывала видео со спящим Гончаренко на заседании Рады.

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