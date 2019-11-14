Предпринимателя Алексея Алякина, который является гражданским мужем депутата от "Слуги народа" Анны Скороход, задержали утром 14 ноября из-за розыска в России. Об этом сказал адвокат Сергей Тарасюк Украинской правде.

"В 10 часов утра на углу улиц Пилипа Орлика и Институтской задержан сотрудниками департамента уголовного розыска Нацполиции. Он объявлен в розыск (Россией - Ред.), был задержан год назад, временное задержание уже прошло, он, скажем так, прошел через все процедуры, и сейчас идет процедура экстрадиционной проверки. Фактически была еще одна процедура, которая не предусмотрена законом. Задержанный повторно – законодательством это не предусмотрен", - говорит Тарасюк.

Фото: interpol.int

По его словам, основания для задержания - те же, что были год назад. "Поэтому это фактически еще одна экстрадиционная проверка Генеральной прокуратуры", - отметил он.

Алякина доставят в изолятор временного содержания, позже – будут выбирать меру пресечения в виде временного ареста. По мнению адвоката, заседание суда состоится 15 или 16 ноября. Защитник говорит, что предыдущие меры пресечения относительно Алякина отменены, ведь его процессуальное поведение было должным.

В начале 2019 года Алякина лишили украинского гражданства. При этом, в 2013 году, когда предприниматель получал украинский паспорт, он отказался от российского. По словам адвоката, на данный момент Алякин является лицом без гражданства. Защита Алякина планирует обращаться в Государственный бюро расследований из-за якобы незаконного задержания.

Сегодня народный депутат от "Слуги народа" Анна Скороход обвинила власть в задержании своего мужа Алексея Алякина из-за ее голосования вопреки позиции фракции.

Напомним, что Анна Скороход, вопреки запрету "Слуги народа", пришла на 112 и сказала, что фракция не считается с депутатами.

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