В "Слуге народа" впервые собираются исключить депутата из фракци. Речь об Анне Скороход, которая сегодня сделала громкое заявление в парламенте.

Беременная 29-летняя Скороход сегодня заявила с трибуны, что может покинуть фракцию - в знак протеста против авторитарных методов руководства.

Интересно, что сегодня полиция задержала мужа депутата - по старому обвинению российских властей.

Позже глава фракции Давид Арахамия заявил, что завтра состоится голосование по исключению депутатши.

"Страна" разбиралась в истории, которая проливает некоторый свет на принципы руководства депутатами монобольшинства.

"Красная кнопка"

Сначала Анна Схороход в эмоциональной манере выступила с трибуны парламента.

"Сегодня за то, что я не голосовала так, как мне указывала фракция, по поручению одного из замов администрации президента моего мужа задержали незаконно. Основанием стали мои голосования в зале, отстаивание государственной собственности на ГТС, а также красная кнопка против открытия рынка земли", - заявила депутат.

Она сказала, что основанием задержания мужа стал запрос России от 2017 года. "До этого никаких не было вопросов, а после "красной кнопки" идет задержание", - заявила Скороход.

Депутат призвала президента и ГБР остановить произвол.

Интересно, что на трибуну Скороход пропустили вместо себя представители "Батькивщины" и "Оппозиционной платформы".

Выйдя в кулуары парламента, нардеп сказала, что ей во фракции фактически зажимают рот, и преследуют ее и мужа за ее позицию.

"Я считаю, что мы живем в свободной стране, каждый имеет право высказывать свое мнение, которое считает правильным", - сказала Скороход журналистам.

"Вот сейчас [мужа] задержал Печерский райотдел. Его задержали на основании того, что была заявка из РФ по поводу его выдачи в Российскую Федерацию 2017 года", - также сообщила она.

Ответ фракции: во всем виноват муж

После этого глава фракции Давид Арахамия официально заявил "Стране", что скандальную нардепшу будут исключать из партии "Слуга народа". "Этот вопрос будут ставить на голосование", - рассказал нам Арахамия.

Как выяснилось, у "слуг" претензии именно к мужу Скороход Алексею Алякину.

Арахамия и председатель парламентского комитета по энергетике Андрей Герус заявили, что Алякин пытался влиять на работу народных депутатов и решения, который они принимают при подготовке законопроектов.

"Его видели в стенах комитета (по энергетике - Ред.). Он ... высказывался в достаточно неприятной манере при общении с депутатами нашего комитета во время дискуссионных моментов, например, когда решался вопрос кто будет главой подкомитета по атомной энергетике. Мы пытались решить эту проблему внутри комитета. Я видел, что Скороход про меня на телевидении говорила, но за два месяца ни одного выражения в ее сторону я себе не позволил, потому что считал, что мы внутри должны решить эту ситуацию. К огромному сожалению, она все больше и больше всем своим видом демонстративно показывала, что выступает больше против фракции и будет делать все, чтобы мешать нам принимать какие-то законопроекты", - заявил Герус.

Он отмечает, что Анна Скороход последний месяц работы выступала против всех решений комитета и за те положения, которые комитетом отвергались.

В свою очередь, Арахамия заявил, что к нему как минимум дважды обращались члены комитета по энергетике и жаловались на давление со стороны Алексея Алякина.

"Алякин угрожал депутатам, которые работают в профильном комитете, я не буду называть фамилии, потому что им угрожали люди из криминальных кругов и я не хочу никого подставлять. Сейчас дойдет до того, что будем предоставлять охрану каждому члену комитета, зачем это делать?", - сказал Арахамия.

Что известно о муже Скороход

Гражданский муж Анны Скороход - Алексей Алякин является бизнес-партнером предпринимателя Павла Фукса. Он раньше был владельцем российского банка "Пушкино".

Банк лишили лицензии 30 сентября 2013 года. Агентство по страхованию вкладов обнаружило, что деньги из него расхищали под видом выдачи кредитов юридическим лицам. Речь идет о сумме около 10 миллиардов российских рублей, что в долларовом эквиваленте составляет около 500 миллионов.

В 2013 году Алякин в РФ объявил себя банкротом. В том же году он выехал из РФ в Украину. 9 июня 2018 года Алякина задержали сотрудники Службы безопасности Украины по запросу РФ, он находился под экстрадиционным арестом в СИЗО, но в ноябре 2018 года по состоянию здоровья меру пресечения изменили на домашний арест до 15 сентября 2019 года.

В Украине Алякин является владельцем строительной компании "Прогрес Буд" (Борисполь, Киевская область), где Анна Скороход ранее работала заместителем директора.

Адвокат Сергей Тарасюк сегодня рассказал подробности задержания Алякина.

"В 10 часов утра на углу улиц Пилипа Орлика и Институтской задержан сотрудниками департамента уголовного розыска Нацполиции. Он объявлен в розыск (Россией - Ред.), был задержан год назад, временное задержание уже прошло, он, скажем так, прошел через все процедуры, и сейчас идет процедура экстрадиционной проверки. Фактически была еще одна процедура, которая не предусмотрена законом. Задержанный повторно – законодательством это не предусмотрен", - рассказал Тарасюк. По его словам, основания для задержания - те же, что были год назад.

По словам адвоката, на данный момент Алякин является лицом без гражданства. Защита Алякина планирует обращаться в Государственное бюро расследований из-за якобы незаконного задержания.

Позже Генпрокуратура рассказала, почему задержали мужа Скороход.

"В четверг, 14 ноября, полиция задержала гражданина РФ, который находится в международном розыске для привлечения к уголовной ответственности по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Вопрос об экстрадиционном арест решается в судебном порядке. Экстрадиционную проверку проводит прокуратура Киева, по ее результатам будет сделан вывод об отсутствии или наличии обстоятельств, которые могут препятствовать выдаче. Ранее данный гражданин пытался избежать экстрадиции путем оформления гражданства Украины, предоставив миграционной службе ложные сведения", - говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре также напомнили, что Алякина уже задерживали в августе 2018 года.

"Так, 9 августа 2018 года, лицо уже задерживали на территории Киевской области. В качестве меры пресечения гражданина РФ держали три месяца под стражей с целью экстрадиции до 8 ноября 2018 года, пока Новозаводской районный суд Чернигова не изменил своим решением меру пресечения на домашний арест. В дальнейшем, 3 января 2019 года, домашний арест был отменен из-за получения гражданства Украины. Однако, решение о получении гражданства было дважды отменено миграционной службой из-за предоставления ложных сведений и поддельных документов", - говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что 11 ноября 2019 розыск Алякина был восстановлен, в результате чего он был задержан.

У жены Алякина в Раде - своя история.

Слезы на заседании Рады

Беременная нардеп не так давно попала в новости после того, как расплакалась во время заседания парлламента. Причиной было то, что коллеги не захотели рассматривать ее правки к законопроекту об анбандлинге - реструктуризации "Нафтогаза".

По ее словам, накануне на комитете были согласованы договоренности, но когда она прочитала текст в зале, то увидела, что ее правки не внесли.



Скороход не смогла сдержать слез: "Знаете, такое чувство, что тут происходит какое-то издевательство. Если я сказала, что хочу пройтись по своим правкам, значит, хочу это сделать. А не чтобы кто-то подходил и говорил мне: "Перестань их подавать".

Ей принесли воды, а кто-то в зале посоветовал взять себя в руки, так как ей еще предстоит рожать. Правку Скороход по итогу так и не приняли.

"Андрей Герус сказал, что мы не устанавливаем тарифы - да, мы их не устанавливаем. Но в законопроекте прописали пункт, который предусматривает "нормальную норму прибыли", которая закладывается в тариф. Скажите мне, пожалуйста, что такое "нормальная норма прибыли"? Вот и я не знаю. Мы сами этой правкой даем НКРЕКП возможность устанавливать эту "нормальную норму" – она может быть 5,7, 20, 50, 100%. А также закладывать в тариф инвестиции. Как такое можно делать? А они это прописали в тексте законопроекта, который вынесли на голосование в зал. Я выступила против этого и ряда других вещей", – объясняла тогда "Стране" Анна Скороход.

Кроме того, по ее словам, на комитете депутаты договорились, что газотранспортная система не передается ни в приватизацию, ни в продажу, ни в аренду, ни в концессию, ни в управление. "В одной статье это внесли, в других статьях "управление" осталось. Одно противоречит другому. Я об этом говорила, а меня не слышали, затыкали мне рот", – сказала Анна Скороход.

Чем еще известна Анна Скороход

Анна Скороход родилась 14 января 1990 года в Вышгороде Киевской области. В 2013 году одновременно окончила Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности "тележурналист, диктор и ведущий телепрограмм" и Национальную академию внутренних дел по специальности "правоведение".

Работала юристом в городском совете, позже работала также юристом в различных коммерческих компаниях.

29-летняя Анна Скороход прошла в парламент по мажоритарному округу № 93 с центром в городе Мироновка Киевской области. Представительница "Слуги народа" на выборах обошла 19 других кандидатов и победила.

В анкете кандидата говорилось, что она работала заместителем директора ООО "Строительный комбинат "Прогресс" по организационно-правовым вопросам, проживает в Борисполе. В ее предвыборной программе были пункты, связанные с добычей газа: "Буду отстаивать увеличение добычи отечественного газа и развитие "зеленой" энергетики для уменьшения стоимости коммунальных услуг".

На нескольких последних голосованиях она не поддержала большинство фракции. Например, не голосовала за программу нового Кабмина. А во время голосования за расследование трагедии 2 мая в Одессе, несмотря на то, что фракция "Слуга народа" в целом не поддержала эту инициативу, Скороход оказалась среди 32 однопартийцев, которые проголосовали "за".

29 августа 2019 года Скороход вошла в число шести депутатов из фракции "Слуги народа", не голосовавших за назначение министров правительства Алексея Гончарука.

19 сентября 2019 года Анна Скороход оказалась среди 44 представителей фракции "Слуги народа", проваливших законопроект о снятии депутатскойнеприкосновенности.

Также Скороход приняла участие в программе "Голос народа" на канале 112 вопреки решению фракции игнорировать этот канал. Во время своего выступления на 112 Скороход поддержала разведения войск на Донбассе и процесс примирения.

Политик высказала мнение, что нужно договариваться и идти к миру. Также нардеп от "Слуги народа" отметила, что во фракции не считаются с мнением депутатов и игнорируют их правки к законам. На вопрос журналиста "Страны", почему Скороход решила прийти на канал 112 вопреки воле фракции, нардеп сказала, что она свободный человек и никакие запреты на нее не действуют.

На сайте Единого реестра электронных деклараций НАЗК нет декларации Анны Скороход.