В Киеве, в одной из школ, расположенных на улице Гната Юры, ограбили ученицу. Сообщается, что преступница зашла в помещение, сорвала золотую цепочку с шеи шестилетней девочки и попыталась скрыться. Она была оперативно задержана правоохранителями.

Об этом передает Информатор со ссылкой на пресс-службу киевской полиции.

Как только полицейские получили информацию об ограблении на территории школы, они немедленно прибыли на место. Просмотрев записи с камер наблюдения, копы установили, что злоумышленницей оказалась 35-летняя жительница Киева. Как оказалось, ранее женщину уже судили за кражи и мошенничество.

В данный момент подозреваемую уже задержали. Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы согласно части 2 статьи 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Также правоохранители решают вопрос об объявлении подозрения злоумышленнице.

Как сообщала "Страна", в Харькове задержали полицейского, который напал на мужчину и отобрал у него золотую цепочку.

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