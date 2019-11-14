Организаторы новогодних праздников рассказали, где жители и гости Киева смогут погулять и развлечься в конце декабря - начале января. Об этом сообщается на Facebook-странице и сайте этнокультурного проекта "Folk Ukraine".

На Софийской площади 14 декабря состоится открытие рождественской ярмарки. 19 декабря торжественно зажгут елку. 25 декабря будут праздновать католическое Рождество, 31 декабря - встречать новый год. А 7 января праздничным шествием пройдут звездочеты и можно будет послушать рождественский концерт.

В остальные дни горожан ждут концерты на большой сцене.

В этом году тематикой праздника на площади возле Софии станет сказка о Щелкунчике. Гигантскую елку выше 28 метров будут охранять игрушки-щелкунчики вместе с известными украинскими героями-богатырями. Ель украсят 800 тематических игрушек и более 4 километров разноцветных гирлянд.

Фото: Facebook/ FolkUkraine

На площади устроят развлечения четырех типов. Эти развлечения организаторы объединили в условные королевства.

Королевство подарков включит ярмарку сувениров и подарков. Королевство вкуса - это точки продажи уличной еды, блюд и напитков. Королевство развлечений - сказочный город для детей с аттракционами, аниматорами и инсталляциями. Королевство лайков - многочисленные фотозоны на Софийской площади и Владимирском проезде.

Между королевствами будет курсировать рождественский экспресс.

Праздничные мероприятия на площади завершатся 13 января.

План расположения развлечений на Контрактовой площади. Фото: folkukraine.com

Folk Ukraine обещает многочисленные развлечения и на Контрактовой площади: резиденцию святого Николая, стрит-арт каток, горку и рождественскую ярмарку. Тематика оформления площади - опошнянская керамика. Праздничные события будут проходить на ней с 14 декабря по 20 января.

Напомним, 23 октября Кабмин принял распоряжение о количестве выходных дней на новогодние и рождественские праздники.

Ранее "Страна" писала, какие меры безопасности будут приняты во время праздников.