Экс-собственник "VAB Банка" и банка "Финансовая инициатива" Олег Бахматюк задолжал НБУ 10,6 миллиардов гривен. С 2015 года Нацбанк подал более 50 исков в суды против него и его компаний. Об этом сообщает регулятор на своей странице в Facebook.

"По двум своими банками (VAB Банк и Финансовая инициатива - Ред.) Олег Бахматюк задолжал 10,6 миллиардов грн Национальному банку. В НБУ есть личное поручительство Бахматюка на 8,6 миллиардов грн и имущественные поручительства его компаний о погашении этой задолженности. Поскольку самостоятельно бизнесмен не перечислил ни копейки собственных средств на погашение своих долгов, Национальный банк с 2015 года подал более 50 исков в суды против него и его компаний ", - говорится в сообщении.

В НБУ добавили, что имеют 19 судебных решений в свою пользу, которые вступили в законную силу по "Финансовой инициативе", но нет ни одного решения, которое вступило бы в силу, по "VAB Банку".

"Однако даже 19 (судебных - Ред.) побед не позволили пока обеспечить погашение долгов: реализация имущества Государственной исполнительной службой идет на удивление вяло", - отметили в регуляторе.

В Нацбанке напомнили, что в 2014 году, когда Украину накрыла кризис, а у банков стояли очереди вкладчиков, не возникало вопроса, выдавать рефинансирование или нет. Заемщики не могли обслуживать кредиты, а банки - вовремя возвращать депозиты, и "VAB Банк" - не исключение.

"Всего в 2014 году" VAB Банк "получил кредиты на 3 млрд грн, в том числе в октябре - 1,2 миллиарда грн. В свою очередь, Национальный банк придерживался всех процедур выдачи стабилизационного кредита", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Бахматюк как владелец "VAB Банка" заключил с НБУ договор личного поручительства - лично поручился всеми доходами и имуществом.

В целом у НБУ есть личные поручительства Бахматюка на сумму 8,6 миллиардов грн. Также подконтрольная ему "Станиславская торговая компания" предоставила в залог недвижимость в Ивано-Франковске. Независимый оценщик оценил ее в 12 миллиардов грн.

"Средства были направлены на выплату вкладчикам. Все средства были использованы на выплаты 80 тыс. вкладчикам в течение 18 дней. В среднем банк выплачивал ежедневно более 100 млн грн", - отмечают в НБУ.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что бывший зам Гонтаревой Писарук заявил, что НБУ законно выдала кредит VAB Банку.

Также мы сообщали, что НАБУ и САП предъявили заочные подозрения Бахматюку и бывшему руководителю VAB Bank.