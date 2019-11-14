До 20 ноября на участке разведения войск в районе Петровского и Богдановки будет разминированы около 146 га территорий. При этом информацией о том, происходит ли зеркальное разминирование со стороны войск противника, владеет исключительно СММ ОБСЕ. Об этом Укринформу сообщил начальник пресс-центра штаба ООС Андрей Агеев.

"За прошедшие сутки на участке разминирования обнаружено шесть взрывоопасных предметов, обследовано 7 соток участка, работает 20 представителей ГСЧС. Для их нужд привлечено 8 единиц специальной техники", - сообщил Агеев.

Он также напомнил, что до семи суток продлится процесс разминирования на участке №3, поэтому 20 ноября этот процесс будет завершен.

"20 ноября в 12.00 состоится информирование Наблюдательной миссией ОБСЕ о завершении очистки около 146 га территорий в районе Петровского и Богдановки Донецкой области", - рассказал руководитель пресс-центра.

Отвечая на вопрос, продолжаются аналогичные работы по разминированию со стороны противника, Агеев отметил: "Я в очередной раз подчеркиваю, что мы получаем об этом информацию исключительно от представителей ОБСЕ".

Относительно проверки качества работ по разминированию со стороны боевиков он отметил, что представители ОБСЕ ежедневно контролируют ход работ с помощью квадрокоптеров, наблюдают за ходом работ на разных участках.

Напомним, что разведение сил в районе Петровского завершилось.

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