Министр культуры России Владимир Мединский раскритиковал СМИ за освещение подробностей дела историка Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом сообщает Интерфакс-Россия.

"Вместо того, чтобы хайпить на том, на чем не надо, вы бы лучше проблемы культуры освещали", - сказал Мединский журналистам в четверг в кулуарах Санкт-Петербургского международного культурного форума, отвечая на вопрос, был ли он знаком с Соколовым. "Стыдно, когда СМИ занимаются такой галиматьей и белибердой", - сказал министр.

11 ноября суд в Санкт-Петербурге арестовал 63-летнего историка Олега Соколова, который является кавалером французского ордена Почетного легиона, специалистом по военной истории Франции и основоположником военно-исторической реконструкции.

Он обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Ещенко, с которой сожительствовал. Как считает следствие, Ещенко была убита в ночь на 8 ноября из мелкокалиберного обреза.

В среду, 13 ноября, стало известно, что следователи в Петербурге впервые допросили бывшего доцента СПбГУ в качестве обвиняемого в убийстве Ещенко. "Сегодня Олег Валерьевич отказался от права не свидетельствовать против себя по 51-й статье Конституции РФ и дал полные показания в качестве обвиняемого. Допрос производился с видеофиксацией. Показания он давал сквозь слезы, сожалея о содеянном", - заявил его адвокат Александр Почуев.

Как сообщала "Страна", арестованному историку Олегу Соколову в следственный изолятор передали очки. На встрече с председателем городской Общественной наблюдательной комиссии он сказал, что не имеет особых жалоб на содержание в изоляторе.

Ранее его уволили из университета.