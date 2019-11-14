Во дворце "Украина" в Киеве 13 ноября прошло шоу "Вечер премьер с Екатериной Осадчей", хедлайнером которого стала Верка Сердючка. Во время ее выступления у одной из фанаток начались родовые схватки. Об этом сообщает сайт JetSetter.

Роженицу пришлось увозить в роддом прямо из концертного зала.

Сердючка с группой на вечере у Осадчей. Фото: jetsetter.ua

Между тем во время выступления Сердючка, которая давно не появлялась в сборных концертах, представила новую песню на английском "Make It Rain Champagne" (в переводе - заставь шампанское фонтанировать дождем). Это была мировая премьера свежего хита, записанного в студии в столице Швеции Стокгольме.

Специально для выступления в Киеве Андрей Данилко забрал свой знаменитый костюм со звездой на голове, который хранится в стокгольмском музее Евровидения. Именно в нем он выходил на сцену международного песенного конкурса в 2007 году.

Трек еще не представлен официально, поэтому послушать его пока можно только в любительских видеозаписях с концерта.

Видео: YouTube/ Yurik Yurik

Зрители долго не отпускали артистов Serdyuchka Band и дважды вызывали их на бис.

Ранее "Страна" показывала атмосферное фото Верки Сердючки с мамой, снятое во время октябрьских туманов в Киеве.

Также мы цитировали рассказ Андрея Данилко о его тяжелом детстве и пьющем отце.