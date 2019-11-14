В Азовском море в акватории Бердянска (Запорожская область) для судов есть риск сесть на мель из-за снижения уровня Азовского моря. Об этом Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает экипажи морских судов.

"С 13:00-14:00 с сохранением до конца суток 14 ноября в Бердянске ожидается спад уровня моря с достижением опасной отметки. Судно может сесть на мель", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Бердянске расположен государственный морской торговый порт.

Ранее "Страна" писала о том, что ФСБ задерживает украинских рыбаков в Азовском море и обвиняет в браконьерстве.

Также мы сообщали, что в Украине заявили о подписании протокола с Россией по вылову рыбы в Азовском море.