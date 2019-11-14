Азовское море обмелело. Спасатели предупредили суда об угрозе сесть на мель
В Азовском море в акватории Бердянска (Запорожская область) для судов есть риск сесть на мель из-за снижения уровня Азовского моря. Об этом Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает экипажи морских судов.
"С 13:00-14:00 с сохранением до конца суток 14 ноября в Бердянске ожидается спад уровня моря с достижением опасной отметки. Судно может сесть на мель", - говорится в сообщении.
Напомним, что в Бердянске расположен государственный морской торговый порт.
Ранее "Страна" писала о том, что ФСБ задерживает украинских рыбаков в Азовском море и обвиняет в браконьерстве.
Также мы сообщали, что в Украине заявили о подписании протокола с Россией по вылову рыбы в Азовском море.
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