История со скандальным заявлением нардепа от "Слуги народа" Анны Скороход, которое она озвучила в Раде 14 ноября, получила логическое продолжение.

Глава фракции Давид Арахамия официально заявил "Стране", что скандальную нардепшу будут исключать из партии "Слуга народа". "Этот вопрос будут ставить на голосование", - рассказал нам Давид Арахамия, как передает корреспондент "Страны".

Напомним, что сегодня в Раде, Анна Скороход заявила, что ей во фракции фактически зажимают рот, и преследуют ее и мужа за ее позицию. Она заявила, что ее мужа задержали после того, как она не проголосовала за открытие рынка земли вчера, 13 ноября.

Примечательно, что фракция "Слуга народа" не давала ей слово, и нардепы из Батькивщины и ОПЗЖ уступили ей свою очередь для выступления.

Ранее "Страна" сообщала, что Арахамия рассказал, как уговорил Бужанского и Дубинского проголосовать за продажу земли.