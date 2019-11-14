Бывший первый замглавы НБУ Александр Писарук считает необоснованными обвинения в свой адрес со стороны НАБУ и САП. Об этом он заявил в кулуарах Высшего антикоррупционного суда, где 14 ноября ему избирают меру пресечения, передает liga.net.

"Выдавая кредит VAB, НБУ действовал в рамках законодательства: у нас была оценка залогов от независимого оценщика, кроме того, две рецензии, в том числе от международной компании. Это само по себе давало нам определенный комфорт при выдаче кредита. Но кроме этого мы впервые в истории НБУ запросили личное поручительство владельца и обязательства докапитализировать банк", - сказал Писарук.

Он добавил, что стабилизационный кредит был выдан при условии, что деньги пойдут на выплаты вкладчикам банка.

"Мы пытались спасти его от банкротства, поэтому владелец и подписал обязательство о докапитализации. Если бы не кредит НБУ, Фонду гарантирования пришлось бы выплачивать средства клиентам банка за свой счет, нагрузка на государство выросла бы", - отметил Писарук.

Специализированная антикоррупционная прокуратура требует арестовать Писарука с возможностью внесения залога 30 млн грн.

За него готовы поручиться 14 человек, среди них - глава НБУ Яков Смолий, заместители главы НБУ Екатерина Рожкова, Олег Чурий, Дмитрий Сологуб, Роман Борисенко, бывший глава Райффайзен Банка Владимир Лавренчук, глава инвестфонда Dragon Capital Томаш Фиала, член наблюдательного совета Фармак и экс-президент Киевстара Петр Чернышов.

По версии следствия, Писарук и Бахматюк "вступили в сговор" с целью завладения 1,2 млрд грн стабилизационного кредита НБУ, выданного VAB Банка в октябре 2014 года. Впоследствии банк был признан неплатежеспособным, а деньги, как установили детективы НАБУ, были выведены на компании, подконтрольные Бахматюку.

Напомним, в ноябре 2014 года через 40 дней после предоставления стабкредита в 1,2 миллиарда гривен НБУ признал VAB банк неплатежеспособным, а 20 марта 2015 года решил отозвать его банковскую лицензию и ликвидировать.

Ранее "Страна" писала о том, что еще одного подозреваемого по делк VAB Банка отправили под стражу с залогом больше, чем в полмиллиона.

Также мы сообщали, что суд арестовал бывшего главу банковского надзора НБУ по делу VAB Банка с залогом в 15 млн грн.