Миссия Международного валютного фонда во главе с Роном ван Роденом начала свою работу в Киеве. Об этом Укринформу сообщили в представительстве МВФ в Украине.

"Миссия Международного валютного фонда во главе с г-ном Роном ван Роденом начала свою работу в Киеве", - заявили в Представительстве МВФ в Украине.

Отметим, что 18 октября директор Европейского департамента МВФ Пол Томсен заявил, что новая программа МВФ для Украины в формате расширенного финансирования (EFF) рассчитана на три года и будет направлена на сохранение макроэкономической стабильности и внедрение глубоких структурных реформ.

Предыдущая программа кредитования Международного валютного фонда для Украины stand-by была утверждена в конце 2018 года и рассчитана на 14 месяцев. Она предусматривала выделение трех траншей. Первый и единственный транш от МВФ по этой программе Украина получила 21 декабря 2018 года.

Напомним, что перед визитом в Украину евродиректор МВФ рассказал, чем недовольны в фонде.

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