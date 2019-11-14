Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку ООО "Новини 24 години" - спутниковый телеканал NewsOne. Об этом сообщает сайт Нацсовета.

Отмечается, что решение принято на основании мониторинга, проведенного 5 ноября. "В этот день в эфире лицензиата зафиксирована трансляция передачи "Я так думаю" с ведущим Русланом Коцабой, в которой звучали высказывания, имеющие признаки нарушения законов "Об информации" и "О телевидении и радиовещании".

Среди высказываний было такое: "...Незаконное обогащение и было целью этих "евромайдановских барыг". А не какое-то там призрачное европейское будущее, НАТО, Евросоюз и т. п. Соответственно восставший Донбасс попытались покорить с помощью танков и авиационных бомб. Это правда, ее некуда девать. Она должна быть озвучена, именно здесь, киевские власти должны признать, что использование вооруженных сил против мирного населения является преступлением, на которое не распространяются сроки давности".

По результатам проверки Национальный совет, изучив все обстоятельства, примет соответствующее решение о лицензиате", - уточнили в пресс-службе.

Напомним, Окружной административный суд города Киева рассматривает дело по иску Нацсовета об аннулировании лицензии телеканала NewsOne. Нацсовет обратился с таким иском 5 сентября из-за систематического разжигания вражды в эфире канала.

Также мы писали о том, что в ГБР написали заявление, чтобы расследовать действия нардепа от "Слуги народа" по созданию ВСК против каналов 112, Zik и NewsOne.