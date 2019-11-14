В Днепре будут судить четверых полицейских, пытавших задержанного, который отказывался признавать свою вину. Обвинительный акт в отношении правоохранителей уже направлен в суд. Об этом сообщается на сайте Госбюро расследований.

"В суд направлен обвинительный акт в отношении четырех полицейских Индустриального отделения полиции Днепровского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области. Их обвиняют в истязании человека", - говорится в сообщении.

Уточняется, что правоохранители задержали мужчину по подозрению в краже. Поскольку задержанный отказался признавать свою вину, полицейские начали "выбивать" у него признания в помещении отделения полиции. По даннымо экспертизы, потерпевший получил телесные повреждения средней тяжести.

Были открыты уголовные дела по статьям "истязание, то есть умышленное причинение сильной физической боли или физического или морального страдания путем нанесения побоев, совершенное по предварительному сговору группой лиц" (ч.2 ст. 127 УК) и "превышение власти или служебных полномочий, то есть умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, которые явно выходят за пределы предоставленных ему прав или полномочий, повлекших тяжкие последствия (ч.3 ст. 365 УКУ).

В случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.

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