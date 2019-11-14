В Киеве на ул. Кирилловской произошло тройное ДТП с участием трамвая, маршрутки и легкового автомобиля. Водитель маршрутки разговаривал по телефону во время движения. Об этом сообщает "dtp.kiev".

По данным свидетелей, водитель не заметил трамвай и врезался в него. После этого в маршрутку врезался легковой автомобиль Lada. На место ДТП приехали правоохранители и медики. Полиция проводит разбирательство всех обстоятельств массовой аварии.

Как сообщала "Страна", президент Украины подписал закон об аудите дорог в Украине. Он вносит изменения в законы "О дорожном движении" и "Об автомобильных дорогах.

Также стало известно, что в Шевченковском райсуде Киева арестовали водителя Lexus, насмерть сбившего пешехода на проспекте Бажана в Киеве.

Напомним, что самой распространенной причиной ДТП в 2019 году в Украине назвали превышение безопасной скорости движения.