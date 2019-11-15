Гороскоп на сегодня, 15 ноября 2019
Гороскоп на сегодня, 15 ноября 2019

Гороскоп на пятницу, 15 ноября 2019 года, для всех знаков зодиака. 

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Овен (20.03 - 21.04) 

Уделите время своих близким и друзьям. Спросите, что их беспокоит. Обсудите ваши общие планы на ближайшее будущее - новогодние праздники и отпуск. Во-первых, благодаря беседе могут исчезнуть недомолвки. Во-вторых, созидательные мысли значительно улучшат ваше настроение. 

Телец (19.04 - 22.05) 

Сегодня постарайтесь поработать максимально продуктивно. Сверьте часы с руководством и коллегами. Часть времени уделите планированию деятельности и в целом постарайтесь делать это чаще. Для хорошего результата важно не только бежать, но и иногда останавливаться, чтобы подумать - это улучшит ваши показатели. 

Близнецы (20.05 - 22.06)

Эта пятница - подготовка к вашим выходным дням. Чем детальнее вы их распишите, чем ярче и насыщеннее они пройдут. Подумайте, куда можете сходить или поехать в субботу и воскресенье, изучите акции и скидки, афишу мероприятий. Благодаря кропотливому планированию вы можете получить самый хороший досуг за весь ноябрь. 

Рак (21.06 - 23.07)

Давно ли вы смотрите любимый кинофильм? Сделайте это сегодня вечером. Это принесет вам массу позитивных эмоций. Интересно, что вы сможете увидеть в нем нечто такое, чего не замечали ранее. Также можете обратиться к своим любимым книгам - в них зашиты те смыслы, которые вам сейчас нужны. 

Лев (22.07 - 24.08)

Займитесь своим здоровьем. Запишитесь на прием к терапевту, сдайте анализы. Изучите, какие дыхательные гимнастики сейчас актуальны. Задумайтесь о своем рационе - вспомните, что вы ели на этой неделе и ответьте на вопрос, все ли продукты были полезными. Постарайтесь максимально подготовить свой организм к зимнему сезону, которому свойственны переохлаждения и ОРВИ. 

Дева (22.08 - 24.09)

Чем чаще вы задумываетесь о прошлом, тем медленнее вы движетесь в будущее. Закрывайте прошлые обиды. Забывайте о людях, которым не так уж и важно, что вы присутствуете в их жизни. Постарайтесь расширить круг общения. Не бойтесь заводить новые знакомства - сейчас они вам очень нужны. 

Весы (22.09 - 24.10) 

Этот день должен пройти для вас под девизом спорта. Давно ли вы делали зарядку или бегали? Есть ли у вас абонемент в спортивный клуб или бассейн? Если нет, то постарайтесь выкроить время и деньги, и приобрести его. Спорт качественно изменит вашу жизнь, улучшит общее состояние и здоровье, привнесет интересный и активный досуг. 

Скорпион (23.10 - 23.11) 

Шаг вперед и два назад - деструктивная позиция. Вы слишком много думаете о том, что поступаете неверно. Не бойтесь ошибаться, довольно сомневаться в своих силах. Сейчас вы на пике, даже если вам кажется обратное. У вас обязательно все получится, если вы начнете верить в успех и активно действовать. 

Стрелец (22.11 - 22.12) 

Вы настолько заняты, что едва ли видите прекрасный мир, который вокруг вас. Чаще смотрите по сторонам. Не только слушайте, что вам говорят и советуют, но и прислушивайтесь. Безусловно, выбор только за вами. Но поверьте, ваши близкие желают вам только хорошее. Не отталкивайте их. 

Козерог (21.12 - 21.01) 

Давно ли вы делали комплименты своим коллегам и друзьям? Когда в последний раз восхищались чьей-то работой или успехами? Не стесняйтесь говорить добрые слова. Вы удивитесь, насколько позитивно изменится атмосфера на работе или дома после того, когда вы скажете нечто хорошее. Помните: даже улыбка случайному прохожему может чем-то помочь ему. Делайте это чаще. 

Водолей (20.01 - 19.02)

Вашим близким и друзьям очень важно с вами поговорить. Найдите для этого время, даже если на первый взгляд их беспокойства вам покажутся несерьезными. То, что они хотят обсудить, действительно важно. Однако постарайтесь оценить ситуацию не со стороны, а примерить ее на себя. Только в таком случае ваш совет будет полезным. 

Рыбы (18.02 - 21.03) 

Этот день должен пройти для вас под девизом "меньше брать, а больше отдавать". Поинтересуйтесь у своего окружения, какую помощь вы сможете оказать. Возможно, для этого вам придется напрячься - морально или физически. Но знайте: ваше плечо - это то, что сейчас нужно вашему ближайшему кругу.

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