Беларусь планирует внести изменения в совместный с Москвой договор от 1995 года о взаимных усилиях по охране границы. Об этом сообщает "БелТА" со ссылкой на госсекретаря Совета безопасности Станислава Зася.

Госсекретарь заявил, что ряд положений этого договора потеряли свою актуальность, и ситуация, которая складывается на общих границах, требует более согласованных действий ведомств двух стран.

В 1995 году Минск и Москва подписали договор о совместных усилиях по охране внешней границы Союзного государства. Договор автоматически продлялся каждые пять лет, и в ноябре вновь истекает срок действия этого документа.

Отмечается, что необходимость продления договора и стала причиной анализа взаимодействия пограничных ведомств Беларуси и России.

Ранее "Страна" писала о том, что в Беларуси 13 детей отравились хлором в бассейне.

Также мы сообщали, что в Беларуси нашли печать великого киевского князя Владимира Мономаха.