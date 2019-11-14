В России предлагали белорусским властям финансовую помощь в закупке истребителей Су-30СМ, а взамен предлагали разместить там свою авиабазу. Об этом заявил телеканалу "Беларусь 1" госсекретарь Совбеза республики Станислав Зась. По его словам, в результате Минск решил закупить истребители собственными силами.

"Но это не одно и то же - размещение на нашей земле военно-воздушной базы не решает проблему развития нашей собственной боевой авиации, - отметил Зась. - В этом процессе с самого начала непосредственно участвовал командующий вооруженными силами, глава нашего государства. Без его непосредственного участия, поддержки мы бы сейчас эту задачу не решили".

По его словам, перед Минском стоит задача по перевооружению собственных военно-воздушных сил, прежде всего, по замене устаревшей техники.

Два первых Су-30СМ 13 ноября прилетели на аэродром в Барановичах, сообщил телеканал "Беларусь 1". Всего Белоруссия закупила 12 таких истребителей.

В сентябре 2019 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заверил, что союзнические отношения между странами сохраняются. После этого глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что российские ракеты и со своей территории за секунды долетят до любой точки Европы. Переговоры о базе он комментировать отказался.

На белорусской территории с 1995 года размещены два военных объекта России - 43-й узел связи военно-морского флота России "Вилейка" (радиостанция "Антей") и радиолокационная станция "Волга" дециметрового диапазона (узел "Барановичи") в составе российской системы предупреждения о ракетном нападении.

Как сообщала "Страна", в США рухнул бомбардировщик времен Великой Отечественной войны. Трагедия произошла в международном аэропорту "Брэдли" в Коннектикуте.

Напомним, что по данным соцопроса 66% в Украине симпатизируют белорусском лидеру Александру Лукашенко.