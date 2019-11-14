Сегодня, 14 ноября, во фракции монобольшинства возник новый скандал. Беременная депутат, 29-летняя Анна Скороход заявила с трибуны, что может покинуть фракцию в знак протеста против авторитарных методов руководства.

Об этом передает из сессионного зала корреспондент "Страны".

В своем заявлении Анна Скороход призналась, что ей во фракции фактически зажимают рот, и преследуют ее и мужа за ее позицию. Она заявила, что ее мужа задержали после того, как она не проголосовала за открытие рынка земли вчера, 13 ноября.

Примечательно, что фракция "Слуга народа" не давала ей слово, и нардепы из Батькивщины и ОПЗЖ уступили ей свою очередь для выступления.

Мажоритарщик "Слуги народа" Антон Поляков в своем Telegram-канале подтвердил справедливость обвиненийАнны Скороход.

"То что говорит Скороход частично правда. Офис Президента действительно переходит все границы и даёт указания Рябошапке. А за вчерашнее голосование против земли Богдан лично обзванивал некоторых депутатов и угрожал исключением из фракции", - написал Антон Поляков.

Скороход известна тем, что недавно расплакалась в Раде после того, как не учли ее правку в законопроект об анбандлинге.

Ранее "Страна" сообщала, кто и за сколько продал в Раде украинскую землю.

Так же мы рассказывали, что в Раде рекламодателям разрешили сравнивать свой товар с конкурентами.