Президент Владимир Зеленский заявил о погашении задолженности по выплате заработной платы шахтерам. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Задолженность по заработной плате шахтерам погашена! Спасибо Министерству финансов Украины за то, что услышали и решили проблему", - отметил глава государства.

Зеленский отметил, что вчера шахтерам Донецкой, Луганской, Волынcкой и Львовской областей перечислено 1 миллиард гривен. По его словам, деньги уже на счетах государственных шахт, руководству осталось перевести их на счета своих работников.

Фото: facebook.com

Также сегодня председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко написал на своей странице в Facebook, что на Донбассе шахтерам государственных предприятий уже перечисляют на карточки задолженную заработную плату.

Напомним, что на шахте в Луганской области горняки начали акцию протеста под землей из-за миллиардного долга по зарплате.

Также мы писали о том, как в сентябре изменилась задолженность по зарплате в Украине.