В Киев приехал Клаус Майне, вокалист легендарной немецкой рок-группы Scorpions. Вместе с мэром украинской столицы Виталием Кличко музыкант прогулялся по городу и даже спел с уличным музыкантом свой знаменитый хит Still Loving You. Сделанное во время прогулки видео Кличко опубликовал на своей странице в соцсети.

Как уточнил в своем посте градоначальник, вместе с Клаусом Майне они прогулялись по Михайловской площади, парку "Владимирская горка", пешеходному мосту. На улицах Киева музыкант встретил немало своих поклонников.

"Клаус сказал, что уже много лет приезжает с концертами Украину, был во многих городах. Ему нравится атмосфера, нравится, как воспринимают музыку Scorpions украинские фаны. Клаус Майне пообещал вернуться", - написал кличко в соцсети.

Видео: Facebook

Видео: Scorpions

Ранее "Страна" писала о том, что в Киев едут легендарные металлисты Judas Priest, которые выступают уже 50 лет.

Также мы сообщали, что британская рок-группа Uriah Heep в анонсе гастролей заявила, что едет с концертами в российские Киев и Минск.