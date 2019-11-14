Приватбанк подает кассационную жалобу на решение суда, которым признаны недействительными условия кредитных договоров с компаниями Игоря Коломойского. Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

Речь идет о кассации на решение Северного апелляционного хозяйственного суда по делу №910/12787/17 по иску ООО "Тех-Трейд-Инвест" к Приватбанку, которым признаны недействительными отдельные условия кредитных договоров с рядом компаний, связанных с бывшими владельцами банка Коломойским и Боголюбовым.

Как отмечается в заявлении пресс-службы банка, еще до национализации Приватбанка в декабря 2016 года банк предоставлял кредиты связанным с бывшими владельцами компаниям под процентную ставку, которая была вдвое ниже рыночной и составляла от 10 до 12% годовых в гривне.

Выдачей таких "индексных кредитов" и были заложены будущие юридические риски по взысканию с заемщиков начисленных процентов, комиссий и штрафных санкций.

"И именно сейчас связанные с бывшими владельцами банка недобросовестные заемщики используют указанные недостатки, заявляя иски к банку о признании недействительными отдельных условий кредитных договоров", - говорится в сообщении.

Приватбанк считает судебное решение безосновательным и необоснованным и обжалует его в Верховном Суде.

Ранее "Страна" писала о том, как суды прощают Коломойскому миллиардные долги перед "Приватбанком".

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