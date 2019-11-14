Вратарь футбольной сборной Украины Андрей Пятов дал интервью пресс-службе УАФ перед товарищеской игрой с командой Эстонии в Запорожье.

Он сообщил, что к стилю футбола, предложенному наставником команды Андреем Шевченко, игрокам легче адаптироваться.

"В Европе предложенные Шевченко принципы ведения игры уже привычны, а для большинства играющих в Украине ребят это было в новинку", - рассказал Андрей Пятов.

"Нынешний тренер пришел и внедрил несколько другие требования. Мы и раньше добивались результата, но это все было как-то на жилах, в постоянной борьбе. Да, борьба - это часть футбола, но игра состоит не только из единоборств, нужно же уметь и контролировать ее. Владеть мячом, правильно использовать тактику, делать выводы", - отметил он.

По его словам, игра с Португалией показала, насколько умно тренировочный штаб команды выбрал тактику: "Мы же не просто бились-боролись. Вот, казалось бы, мелкий нюанс - перевести Яремчука на левый фланг, а Марлоса поставить в центр нападения, чтобы он оттягивал на себя двух центрбеков соперника. Это смелый тренерский шаг, который себя оправдал".

"Раньше как говорили: "Дайте мяч Коноплянке или Ярмоленко, они что-то придумают". А представьте, если игра не пошла ни у того, ни у того - мы уже не знаем, что делать! Пытаемся на них играть, а соперник изучил наш стиль, отправил против них по два игрока - и все, кислород перекрыт. Сейчас, как видите, мы работаем всей командой. Никто не передерживает мяч, все открываются, знают свои функции на поле. Играем быстро - в короткий пас. Как результат, забить может каждый, от защитников до форвардов, а не только Ярмоленко и Коноплянка. Это и есть общая работа всей команды", - отметил Андрей Пятов.

Стиль работы Андрея Шевченко он сравнил с Пепом Гвардиолой и Юргеном Клоппом.

"Насколько мне известно, он хорошо общается с Карло Анчелотти, а вообще, берет от каждого специалиста лучшее. Кроме того, сила Шевченко - в помощниках. Думаю, и сам Андрей Николаевич понимает, насколько большую работу проделывают его ассистенты, с которыми он является гармоничным целым. Он отдается работе полностью: подсказывает, работает. А помощники анализируют очень важную информацию и предлагают тренеру варианты", - рассказал вратарь сборной Украины.

Как сообщала "Страна", капитан Шахтера рассказал, что после расистской выходки в его адрес, задумался о возвращении на Родину.

Напомним, что сборная Украины проведет товарищескую встречу с командой Эстонии в Запорожье. Игра начнется в 17:00, 14 ноября.