Дерзкая кража мехового изделия произошла вчера днем, 13 ноября, в бутике на улице Евгения Коновальца в Печерском районе столицы. Как стало известно "Стране" от собственных источников в патрульной полиции, злоумышленница под видом покупательницы зашла в магазин мехов, долго осматривала и ощупывала различные модели, отвлекая внимание продавцов.

Когда же она убедилась, что никто за ней уже не смотрит и продавцы утратили к ней интерес как к бесперспективному покупателю, женщина потихоньку свернула в комок и вынесла из магазина норковую шубу стоимостью около 300 тысяч гривен. Злоумышленнице удалось благополучно скрыться со своей добычей.

По факту кражи завели уголовное дело по ч.3 ст.185 УК Украины (кража, повлекшая значительный ущерб). Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет тюрьмы, но это в том случае, если ловкую воровку поймают.

Стоит отметить, что в подобных случаях все недостачи, по устоявшейся практике, владельцы магазинов списывают с персонала. Поэтому при таких кражах страдают больше всего рядовые продавцы, а не собственники бутиков.

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