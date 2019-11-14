В тюрьмах Польши сейчас сидит около 800 украинцев. Об этом заявил генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк в интервью 112 Украина.

"В тюрьмах сейчас сидит больше 800 человек", - сказал Павлюк. По его словам, уже было очень много случаев экстрадиции, но точное количество нужно смотреть в документах.

До этого сообщалось, что польская прокуратура внесла на рассмотрение суда представление об экстрадиционном аресте одного из лидеров УНА-УНСО Игоря Мазура, которого 9 ноября задержали в Польше. Сообщается, что он был задержан по запросу РФ через Интерпол.

Вице-спикер Польши Малгожата Гошевска сообщила, что задержание ветерана АТО Игоря Мазура является "исключительно техническим" шагом и Польша не намерена передавать его РФ.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что РФ обвиняет задержанного в Польше Игоря Мазура в боевых действиях против ее войск в Чечне, в очередной раз используя инструменты Интерпола для политических преследований граждан Украины.

Эта история закончилась тем, что Игоря Мазура таки вернули в Украину.

Напомним, что в Польше арестовали 22 украинца на нелегальной табачной фабрике.

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