Украина возмутилась по поводу участия команды так называемой "ДНР" в 9-м кубке мира по карате, который проходил 7-10 ноября в столице Японии. Об этом говорится в заявлении украинского МИД, которое опубликовано в соцсети.

В заявлении говорится о том, что информация об участии команды т.н. "ДНР" в кубке мира появилась в информационном пространстве 12 ноября.

"В связи с этим в тот же день Посольство Украины приняло меры с целью выяснения достоверности соответствующего факта. Во время разговора с представителем секретариата этой организации последним был подтвержден факт приглашения для участия в данном турнире спортивной команды, тренировочный клуб которой расположен на территории временно оккупированной части Донецкой области Украины", - говорится в сообщении.

В МИД уточнили, что в рамках мероприятий дипломатического реагирования Посольство Украины привлекло внимание МИД Японии к указанному факту и передало японской стороне ноту с изложением соответствующей официальной позиции украинской стороны.

"Посольство Украины считает необходимым подчеркнуть, что с самого начала российской военной агрессии против Украины позиция Японии по безусловной поддержке суверенитета и территориальной целостности нашего государства является последовательной и неизменной, и поэтому обнародованные некоторыми СМИ спекуляции относительно возможного изменения этой позиции японского правительства не имеют никаких оснований", - говорится в заявлении.

Также украинские дипломаты уточнили, что огранизатор соревнований "Всемирная федерация каратеномити" - частная организация. Ее направление каратэ является малоизвестным как в Японии, так и в целом в мире.

Фото: facebook.com

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