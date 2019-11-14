Представитель "ультрас" киевского Динамо по прозвищу Декстер рассказал, что фанаты динамовцев в харьковской игре с Шахтером ухали на трибунах совсем не как обезьяны, а своими звуками "решили поддержать сов".

"У нас есть друзья во Всемирной организации защиты животных, которые рассказали нам про ситуацию с таким видом птиц, как северные пятнистые совы", - рассказал Декстер ТСН. - Мы решили сделать акцию в поддержку этих птичек. Не знаю вообще, как можно звук совы не отличить от звука обезьяны? Они абсолютно разные".

Харьковские правоохранители "защитникам сов" не поверили и открыли уголовное производство по фактам проявления расизма.

А тем временем в сети появилось новое видео, как вели себя ультрас Динамо на гостевом секторе в Харькове.

Внимание, нецензурная лексика.

Видео: streamable.com/ljnxa

Видео: youtube.com/ТСН

Как сообщала "Страна", в Шахтере начали продажу билетов на решающую домашнюю игру группового этапа Лиги Чемпионов с Аталантой". Игра пройдет в Харькове 11 декабря.

Напомним, что Андрей Шевченко на пресс-конференции перед игрой с Эстонией призвал всем вместе бороться с расизмом и приветствовал братское поведение футболистов обеих команд на игре в Харькове.