Социальные сети обсуждают намерение украинских властей обложить налогами Netflix, YouTube и другие компании по продаже видеоконтента.

Идею выдвинул глава комитета по гуманитарной и информационной политике Александр Ткаченко - во время презентации наработок по законопроекту "О медиа" вчера в Раде.

Этот законопроект уже заранее стал скандальным для журналистов. Судя по заявлениям тех, кто над ним работает, контроль над украинскими СМИ в нем станет куда более серьезным, чем раньше. Главным регуляторным органом с правом закрывать каналы и блокировать сайты станет Нацсовет.

Но видимо не только на украинские медиа будет распространяться все это - законопроект посягает и на глобальные площадки.

"Страна" собрала отзывы на эту инициативу власти.

Украинизировать и обложить налогами

По мнению Ткаченко, эта инициатива должна "осовременить регуляцию и имплементацию норм Европейского союза".

"Нелинейные медиа, должен подчеркнуть этот вопрос - они никак не урегулированы в нынешнем законодательстве. В этом законе мы предлагаем поставить их в сферу регуляции. Все-таки нелинейные сервисы как "Megogo", Netflix и другие, не только ими ограничиваются", - сказал Ткаченко, который ранее возглавлял "1+1".

Глава комитета заявил, что интернет-компании, которые работают с украинскими интернет-пользователями, должны платить в нашей стране налоги.

"Есть интересный нюанс, который выходит за границы свободы распространения информации, а имеет исключительно экономическое основание. Это уплата налогов. Если речь идёт о платформах общего доступа, то мы считаем, что эти организации получают доходы на украинской территории, то собственно и налоги они должны платить на украинской территории", - сказал Ткаченко.

Он также хочет полностью привести контент тех же Нетфликса или Ютуба к украинскому законодательству. То есть в том числе к работе на украинском языке.

"Также нужно ответить на вопросы прозрачности владения, контроля и порядка отчётности в структуре владения, лицензирования и регистрирования, контента, а это именно - язык, защита несовершеннолетних и т. д", - перечислил он объекты регуляции будущего законопроекта.

Далее от депутата прозвучало странное сравнение Украины с Евросоюзом.

"В Евросоюзе такая норма существует и, собственно, Netflix должен выпускать не менее 30% продукции, которая была сделана в ЕС", - заявил он, не уточнив, что масштаб рынка Украины и ЕС мягко говоря несопоставим.

Ну и особенно заботит Ткаченко, чтобы произошла украинизация глобальных онлайн-сервисов.

"Тот же вопрос встаёт и о языке. Украина на данный момент не самый яркий рынок, чтобы провайдеры внедряли украинский язык, но мы этого хотим. Иначе эти провайдеры ограничатся в основном русским языком", - отметил Ткаченко.

Реакция соцсетей

В соцсетях идею Ткаченко не поддержали.

Экс-нардеп Борислав Береза выдвинул несколько идей о том, с каких еще крупных корпораций Украина может попробовать потребовать денег:

"После идеи "Слуг народа" обложить налогами Netflix в Украине, я жду от них идею заставить AliExpress и Amazon покупать лицензию на право присылать товары в Украину. Далее они должны на законодательном уровне обложить налогами YouTube за то, что они показывают рекламу в Украине. И конечно же обязательно надо заставить платить Sony Playstation за продажи игр онлайн. И на закуску надо не забыть Порнохаб. Им же тоже в Украине пользуются. В общем с интересом смотрю, как после ФОПов занялись стриминговыми сервисами и соцсетями. Правда ситуация тут предсказуемая. Будут посланы, "Слуги".

А у меня всего один вопрос. На Netflix демонстрируется сериал "Слуга народа". Собственники сериала получают за это деньги. Так вот, сколько налогов заплачено собственниками сериала с полученной прибыли на Netflix. Начните с себя, слуги. А то рассказывать о борьбе с незаконными стройками в Киеве и жить в незаконно построенном доме - это норма для "Слуги народа" Александра Ткаченко. Кстати он же и автор инициативы по Netflix. Видимо так же и с историей с сериалом? Совпадение? Не думаю".

Журналист и телеведущая Наталья Влащенко называет желающих регулировать интернет "бездарными": "Я знаю, кто хочет регулировать соцсети. Бездарные унылые люди, которые пробовали- и у них не получилось. 56 лайков был их звездный час. Теперь надо задушить всех красивых и умных, лично выдавая пайку. Это как товарищ Ермак, долго и бездарно возглавлявший советский кинематограф.

Но самое смешное, чего эти люди не понимают: это нереально. Вы не можете колонизировать Марс, потому что хрен вы туда долетите. Поговорите хоть с физиками, двоешники".

Журналист Денис Иванеско считает, что новой власти на Западе не дадут регулировать свои компании: "Ткаченко хочет обложить налогом Netflix и YouTube. Боюсь, не по зубам кусок".

Спецкор "Страны" Олеся Медведева считает, что цель этих манипуляций - "загнобить тех, кто лучше":

"Обложить налогом YouTube, Netflix, Facebook, Instagram и прочие соц сети, которые зарабатывают в Украине, хотят маразматичные истероидные неудачники, которые никогда не привлекали людей, ни харизмой, ни талантом, которые так и не смогли создать продукт для соц сетей и те их отвергли.

Посмотрите на Ткаченко или Потураева, мне кажется они всегда мечтали о власти, чтоб загнобить тех, кто лучше и тех у кого получилось. Но знаете, рех там. Пусть попробуют.

Давайте лучше налогом обложим скудомыслие. Заработаем на два бюджета Украины".

Блогер Антон Ходза троллит "слуг народа", которые сначала обложили зажали ФОПов, а теперь взялись за крупные мировые медиа: "Нет ничего хуже мрази, чем ФОП третьей группы без кассового аппарата, который смотрит Netflix.

Это тупо вредитель, враг народа, чирей на спине многострадальной украинской экономики. Никто так не подрывает нашу финансовую мощь, как эта крыса.

Давно бы имели ВВП больше чем в Сингапура, если бы не эти мошенники".

Телеведущий Василий Апасов: "Следующим Ткаченко обложит налогами PornHub".