Легендарная британская хэви-метал-группа Judas Priest выступит в Киеве в рамках юбилейного тура 50 Heavy Metal Years. Концерт планируется летом - 8 июня в столичном Дворце спорта. Стоимость билетов колеблется в рамках 690 - 2790 грн.

Фото: facebook.com

Стоит отметить, что в мире единицы метал-коллективов достигли 50-летнего возраста. Несмотря на полувековой стаж выступлений на сцене Judas Priest все еще могут дать жару и продолжают оставаться успешным коллективом. И чтобы никто в этом не сомневался - юбилей они отмечают с размахом.

Напомним, что в Киев музыканты приедут не впервые. Столица помнит их концерты в 2005 и 2012 годах во Дворце спорта. Мотоциклы, пиротехника и неувядающие хиты вроде Painkiller и You've Got Another Thing Comin. И, конечно, безумный голос Роба Хэлфорда, обладателя самого нетипичного вокала в истории хэви-метала.

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