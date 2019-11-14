В Киевской области в городе Тетиев 13 ноября произошло ДТП. На железной дороге локомотив сообщением Казатин-Жашков под управлением 53-летнего машиниста столкнулся с автомобилем 35-летней жительницы Фастова. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Авария произошла около 18:00. Предварительно, женщина выехала на регулируемый железнодорожный переезд на красный свет. В результате ДТП автомобиль и локомотив получили механические повреждения.

Потерпевшая жива, но получила серьезные повреждения. Водитель с политравмой, многочисленными ушибами, переломом ребер и открытой черепно-мозговой травмой доставлена в реанимацию.

Задержание движения поездов не произошло. Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП, следственные действия продолжаются.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст.291 (Нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до пяти лет.

Фото: kv.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", следователи полиции Киева уведомили о подозрении подозреваемому в совершении ДТП на проспекте Николая Бажана, в результате которого погибла женщина, а пострадавший мужчина госпитализирован.

Напомним, что самой распространенной причиной ДТП в 2019 году в Украине является превышение безопасной скорости движения.