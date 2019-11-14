В среду, 14 ноября, у полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского родилась дочь. Ее назвали Оливия.

"Команда очень радуется по поводу этого события - поздравления Руслану и его жене Роксане обильно посыпались во внутренний чат контактной группы сборной Украины", - говорится в опубликованном сообщении пресс-службы сборной.

Ожидается, что Руслан Малиновский присоединится к команде 15 ноября в Белграде.

Как сообщала "Страна", Руслан Малиновский открыл счет в первой сорокапятиминутке отборочной встречи Евро-2020. Голевая передача в активе натурализированного бразильца Жуниора Мораеса.

Напомним, что в УАФ напомнили о 8-летнем сроке для расистов после скандала на матче Шахтер - Динамо. В Украинской ассоциации футбола решительно осудили любые формы проявления нетерпимости и дискриминации в обществе. "В современном социуме нет места этому позорному явлению", - заявили функционеры.