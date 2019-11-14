Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил "Стране", что олигарху Ринату Ахметову снизят платежи по ренте.

Он заявил, что изначально в Раде шла речь о поднятии ренты до 14%.

"Так и есть. Офис президента принимал участие, у нас была рабочая группа. Сейчас цена железной руды очень хорошая на мировом рынке, но есть негативный прогноз, что она снизится где-то на 40%. Они нам говорят, что если мы поднимем ренту до 14%, то есть большая угроза того, что треть металлургических комбинатов прекратит работать, а это 85 тысяч людей, которые работают, кстати, с большой зарплатой. Мы хотела сначала до 15 % поднять ренту, а они хотели 10%. Где-то на 12% мы сошлись. Это нормальный процесс согласования", - рассказал нам Давид Арахамия.

Напомним, что ученые сегодня, 14 ноября, проводят митинг протеста под Верховной Радой с требованиями увеличить бюджетное финансирование науки.