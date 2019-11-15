В Украине 17 ноября отмечают международный День студента. Еще один - 25 января в Татьянин день. Соответственно первая дата выпадает на период до сессии, вторую празднуют после. Многие встречают праздник шумно - на концертах, вечеринках и фестивалях, некоторые предпочитают развлечения потише. В столице на этих выходных будет из чего выбрать. Собрали афишу Киева на 16-17 ноября.

День студента в Киеве. Афиша

16 ноября

Фестивали:

21:00 - на ВДНХ стартует музыкальный фестиваль Studance, организаторы которого ожидают до 10 тысяч человек. На трех сценах выступят 30 представителей киевской электро и поп сцены. Среди них Gonza, Kemper (basside), Kyivstoner, Gentleens Club, Raft Tone (Salat), Tricky Nicky, Selecta, Retroaerobica, MRDR, Курган и Агрегат, ZBSband, DJ KON' и др. Билеты от 400 грн.

Вечеринки:

23:00 - в клубе Atlas пройдет вечеринка Student Family. Адрес: улица Сечевых Стрельцов, 37-41. Вход от 159 грн.

Стендапы:

21:00 - На ВДНХ зрителей ждет Подпольный стендап. Адрес: проспект академика Глушкова, 1. Билеты от 200 грн.

17 ноября

Конкурс красоты:

18:00 - в клубе Atlas пройдет финал конкурса СтудМисс Украины 2019, победительница которого представит страну на Всемирном конкурсе красоты World Miss University. Адрес: ул. Сечевых Стрельцов, 37/41. Стоимость: от 150 грн.

Концерты:

19:00 - в Stereo Plaza начнется концерт группы "Нервы". Музыканты презентуют новый альбом "Слэм и депрессия". Гостей ждут хиты: "Самый дорогой человек", "Кофе – мой друг", "Вороны", "Батареи". Адрес: проспект Лобановского, 119. Стоимость: от 500 грн.

21:00 - в киевском Дворце Спорта состоится концерт группы "Антитела". Адрес: ул. Спортивная площадь, 1. Стоимость: от 450 грн.

21:00 - концерт группы "Надихай" в киевском Docker-G pub. Адрес: Набережно-Крещатицкая, 5/13. Стоимость - от 100 грн.

21:00 - в Доме кино состоится концерт электроакустического джаз-дуэта INFLUUT из Швейцарии. Адрес: ул. Саксаганского, 6, метро "Дворец спорта". Вход свободный.

Театр, постановки:

19:00 - на сцене Киевского Театра Актера поставят спектакль "7 разгневанных джентльменов". Он о том, на что способны мужчины ради любви к женщине. Адрес: ул. Большая Житомирская, 40. Билеты - от 80 грн.

19:00 - в баре K.Point по адресу ул. Глубочицкая 72 представят комедийное импровизационное шоу "Точка G". Стоимость билетов - от 200 грн.