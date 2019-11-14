За прошедшую неделю (04-10.11) в Украине диагноз ОРВИ установлен у 150 171 человека. Из общего числа заболевших количество детей составляет 66,5% . Интенсивный показатель заболеваемости составляет 392,7 на 100 000 населения, что на 17,6% меньше эпидемического порога по Украине. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Уточняется, что у шестерых пациентов наблюдается гриппоподобное клиническое состояние. Также зарегистрировано 20 случаев тяжелой острой респираторной инфекции. В Минздраве утверждают, что в стране отсутствует циркуляция вирусов гриппа.

За отчетную неделю не зарегистрировано ни одного летального случая вследствие гриппа.

Также сообщается, что с 4 по 10 ноября против гриппа в Украине вакцинировано 34 165 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 125 008 человек.

Медики напоминают, что грипп - это острое респираторное заболевание, вызванное вирусом. Легко передается от человека к человеку преимущественно через кашель, чихание или близкий контакт. Гриппом может заболеть каждый в любом возрасте. Симптомы болезни возникают внезапно и могут длиться от нескольких дней до нескольких недель. Лучшая профилактика гриппа - это ежегодная вакцинация.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине зимой ждут два смертельных штамма гриппа, от которых у наших людей нет иммунитета.

Также мы сообщали, что в Минздраве назвали число заболевших дифтерией и умолчали о дефицитной сыворотке.